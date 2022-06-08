台中市東區1處綠園道近期舉行改善工程，但民眾發現，園道內的鳳頭蒼鷹正在築巢和哺育幼鳥，野鳥協會觀察，鳳頭蒼鷹若受工程施工時的噪音、震動影響，母鳥恐受驚嚇奔巢離去，影響餵食，並向藍營市議員羅廷瑋求助，建議停工10天，如今雛鳥茁壯可自行飛翔，社區尊重與保護動物成佳話。

野鳥協會表示，車水馬龍的都會區不難見鳳頭蒼鷹的蹤跡，當時發現該園道1棵樹上有鳳頭蒼鷹的巢穴，且正在孵化雛鳥，但眼見園道步道工程準備動工翻修，大家都很擔心，會驚嚇到鳳頭蒼鷹1家，導致驚慌離巢現象，若雛鳥遭拋下沒被照顧，恐將難生存。

台中市議員羅廷瑋表示，經專業人士判斷已讓雛鳥有10天哺育時間，並協調相關單位請施工廠商將工期延後，讓母蒼鷹安心築巢和哺育幼鳥，完成今年度的繁殖計畫，目前「小鳳頭蒼鷹」可自行飛翔離巢，後續的步道工程開始恢復進行。

野鳥協會指出，感謝台中市政府及市議員羅廷瑋服務處協調，在生態保育及環境改造當中達到最好平衡，拯救工區內鳥類，安心棲息都市叢林，尤其這段期間母蒼鷹可親餵雛鳥，幫牠們正常生長，成功保護這些「城市遊俠」。

野鳥協會指出，鳳頭蒼鷹體長30至46公分，體重224到450公克，翼展54至79公分。常有翼下壓及抖翅行為。是台灣分佈最廣的中型猛禽，自低海拔到中、高海拔森林都有牠的蹤影。以昆蟲、蜥蜴、鼠類、鳥類為主食。近年來都會地區已有穩定的族群，對控制城市生態平衡有很大的貢獻，有「城市遊俠」封號。