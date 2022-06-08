花蓮一名33歲懷孕8月的莊姓孕婦，日前出現罕見的急性B型主動脈剝離症狀，經門諾醫護跨團隊進行手術，先剖腹取出胎兒，再安排媽媽進行主動脈支架置放手術，歷經2個多小時的時間，所幸母子均安。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名33歲懷孕8月的莊姓孕婦，日前出現急性胸痛、背痛合併噁心、嘔吐等症狀，被家人緊急送往門諾醫院救治，經電腦斷層檢查確定是急性B型主動脈剝離，由於病例相當罕見，醫護團隊為確保母胎平安，經評估並取得家屬同意，決定跨團隊進行手術，先剖腹取出胎兒，再安排媽媽進行主動脈支架置放手術，歷經2個多小時的時間，所幸母子均安。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，莊性孕婦4日凌晨急診送醫，5日主動脈狀況變得更加嚴重，連升主動脈也有血腫，為與時間搶快，立即與婦產科、小兒科、麻醉科醫師多次評估與沙盤推演，決定在血管攝影室進行剖腹產，以防需要放置主動脈支架時，能立即提供高品質的影像。

由於莊姓孕婦的丈夫確診，雖其PCR篩檢為陰性，但醫護團隊為了確保安全仍全副武裝，由婦科主任廖基元進行剖腹產手術，心臟外科、小兒科醫師從旁待命，歷經2個多小時，聽到寶寶哭聲，團隊繃緊的神經放鬆許多，且見產婦血壓趨於穩定，預計下周安排主動脈支架置放手術。

黃振銘表示，主動脈剝離好發於動脈硬化、三高、肥胖、先天性結締組織病變患者，由於主動脈是全身最大的動脈，供應血液至全身重要器官，若主動脈剝離，不僅影響全身血液供應，還會造成器官缺氧壞死，死亡率相當高。

黃振銘指出，主動脈剝離典型症狀為劇烈胸痛，可依病灶分為A型和B型，A型主動脈剝離因侵犯到主動脈弓、升主動脈，須緊急手術，否則患者在前2天每延遲1小時手術，就會增加1％死亡率。B型主動脈剝離影響到降主動脈，可先以藥物治療、控制血壓，但若出現無法緩解的胸痛、影響到重要器官血流、主動脈快速擴大、藥物無法控制高血壓等狀況，就須考慮進行主動脈支架置放手術。

黃振銘表示，孕婦出現急性主動脈剝離病例十分罕見，治療上有相當難度，須審慎評估才能保全，而出現該症狀的危險因子包含主動脈瓣膜疾病、妊娠高血壓、結締組織疾病、子癲前症等，而莊姓孕婦就是妊娠高血壓患者，因沒有規律服藥，血壓升高而引發主動脈剝離，所幸及時送醫治療，保住母體與胎兒的健康及生命。