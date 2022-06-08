連續豪雨彰化沿海文蛤養殖死亡近9成，立委陳素月邀集農委會、水試所等前往會勘。（陳素月辦公室提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化沿海養殖文蛤近1600公頃，今年5月連續豪雨後，氣溫一下子飆升攝氏30度以上，鹽分、溫度等急遽變化，導致文蛤大量暴斃，養殖戶苦嘆，「橫屍遍野」，辛苦投入血本，竟收不到1成，彰化養殖漁業協會粗估，整體損失至少上億元，請命盡速核定天然災害救助。

彰化縣沿海是台灣重要的文蛤養殖基地，主要集中在芳苑鄉，多達1200公頃，福興鄉和伸港鄉也有好幾百公頃，5月連續豪雨，導致養殖池的鹽分發生急遽改變，加上大雨過後，溫度飆升，衝擊文蛤對環境溫度的適應能力，更造成放養魚池的細菌滋生，導致文蛤大量死亡，許多養殖漁民近日收穫只有原先放養數量的1至2成。

彰化養殖漁業協會理事長楊福錦表示，文蛤每斤價格約50元，盤商近來到產地收購，養殖戶根本無貨可交，挖出來的都是死蛤，文蛤放養約1年可以收成，文蛤種苗都向雲林購買

，去年立秋後，已經從1千粒110元漲到130元了，加上水、電和人工投入等，每公頃的成本至少也得5、60萬元，成本增加了，最後落得一場空，還要收拾殘局。

議員洪騰明指出，彰化縣境內養殖戶多達上千戶，每戶養殖面積約1、2公頃，過去每公頃約能收成4、5萬台斤，近年來環境變化，每公頃下降到2萬多台斤，但價格也從過去每斤20幾元，上升到50多元，還過得去，只是今年真的是太慘了

，遇上5月這波豪雨，放養的文蛤都死了8、9成。

立委陳素月接到地方陳情，8日緊急邀請農委會漁業署、水產試驗所、彰化縣府農業處、芳苑鄉公所等前往芳苑養殖魚塭會勘，指出5月豪大雨已經造成損失慘重了，養殖漁民血本無歸，影響許多漁民家庭的生計，眼見6月這波鋒面又來勢洶洶，災情恐怕會持續擴大，希望農委會儘速核定，天然災害現金救助與低利貸款，減輕養殖漁民的損失與負擔，讓文蛤養殖重現生機。