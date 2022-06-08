台灣賽車教父廖老大（廖志賢），之前因打臉大陸網紅「HG杰爺」杰尼龜，一夕之間聲名大噪，連帶正妹女兒廖芸也受到關注，不過向來寵妻的他，近日難得和老婆在鏡頭前同框，而老婆和女兒宛如一個模子刻出來的仙氣模樣，讓網友都羨慕不已。

廖老大老婆7日開直播叫賣，而廖老大不時會在旁邊吐槽她，有時也會出現在鏡頭前幫忙叫賣，展現夫妻好感情，而廖老大老婆不僅叫賣浴巾、手錶、風衣外套等，還親自戴上安全帽叫賣，有著笑眼、還俏皮吐舌的她，回春又逆齡，外貌和身材都宛如二十幾歲少女，可愛模樣讓網友都驚艷不已。

廖老大老婆正臉曝光。(圖 ／取自賽車教父-廖老大臉書 )

廖老大女兒也擁有高顏值。(圖／取自廖芸IG、賽車教父-廖老大臉書)

「闆娘好美喔」、「闆娘根本大學生 」、「闆娘不用美肌就超漂亮的」，還有人說「闆娘真年輕～可愛，好像廖老大的大女兒」、「老大你根本有兩個女兒1個兒子」、「真的好像爸爸帶女兒」。

廖老大女兒廖芸，之前也是出現在爸爸直播中，因為高顏值外型吸引網友目光，狂喊廖老大是「岳父」，如今廖老大老婆正臉曝光，和女兒一樣漂亮的外貌，也瞬間成為關注焦點。