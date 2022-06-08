台灣基督教福利會預計募集1200份食物包，發放給弱勢家庭，盼社會大眾能發揮及時雨，一同幫助弱勢家庭。（台灣基督教福利會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

疫情嚴峻、物價高漲，導致弱勢家庭瀕臨失業狀況更加嚴重，導致家裡經濟入不敷出，特別是因疫情停課，孩童都在家線上學習，食物需求量大，已陷入飢餓中；台灣基督教福利會預計募集1200份食物包，發放給弱勢家庭，盼社會大眾能發揮及時雨，一同幫助弱勢家庭。

其中有位張媽媽，育有兩個學齡孩子，分別為三年級和幼兒園大班，家中經濟支柱來源是先生，先生從事泥水工，原本1個月可工作天數達25天，因疫情關係驟減為15天、甚至更少，促使家庭經濟陷入困難。

張媽媽說，停課前孩子在校還有早餐跟營養午餐，勉強可以過生活，現在遇到停課，兩個孩子都在家線上學習，導致食物需求量比以前大很多，加上孩子爸爸的工作狀況時有時無，日子實在艱難；幸好有福利會的物資幫忙，勉強能讓孩子吃飽。

台灣基督教福利會執行長游宗仁表示，福利會食物銀行特別著重偏鄉的弱勢服務，目前在溪南有60個弱勢家庭的固定服務，在蘇澳鎮看見老人的需要，因此還設有長青食堂，在南澳鄉則承接政府委託原住民家庭服務中心以及南澳親子館的部分。

游宗仁指出，因疫情關係，使原本打零工的家庭更加困難，福利會食物銀行目前已告急，針對受疫情影響的弱勢家庭，預計募集1200份食物包，每份500元，盼能盡快募到足夠款項，給予需要關懷的人更多協助。