彰化縣大城鄉長蔡鴻喜、鄉代主席王宏銘府會2龍頭，涉嫌於2017至2020年間，向大城、芳苑轄內多項再生能源及工程廠商索賄，台中高等法院二審8日宣判，仍認定蔡涉犯不違背職務收賄罪，判刑4年5月，褫奪公權4年，王宏銘等其餘涉案人遭判3年至12年不等徒刑，可上訴。

判決書指出，大城、芳苑鄉有多項再生能源工程，其中聯合再生子公司，把下陷農地種電，自設電源線路輸電系統發給外包廠商；王、蔡2人，藉由拒絕核發道路挖掘許可證、協助處理民眾抗爭等理由向廠商索賄。黃姓負責人曾為取得路權，透過大城鄉調解委員會黃姓主席當白手套交賄款給蔡，同意核發許可證。

鄉代主席王宏銘於2018至2020年間，自行或指示張姓助理，藉由協助處理民眾抗爭、核發大城鄉公所管理道路的道路挖掘許可證等為由，向黃姓負責人及協助地方事務處理的李男勒索，實際得款350萬元及60萬元。另向離岸風力發電一項新建工程廠商勒索，要求再生能源商及承攬公司交付款項，實際得款900萬元。

芳苑鄉人洪男得知廠商遭王宏銘等人假借權勢和理由勒索財物得逞，竟佯稱和曾犯重大刑案的謝男熟識，將和張串聯抗爭，安撫芳苑鄉地方抗爭，向廠商恐嚇取財750及250萬元。

台中高分院二審宣判，彰化縣大城鄉長蔡鴻喜涉犯不違背職務收賄罪，判刑4年5月、褫奪公權4年、調解會黃姓主席，涉犯不違背職務收賄罪，判刑1年5月，褫奪公權1年，代表會主席王宏銘因上訴駁回，判刑12年、褫奪公權6年，其餘涉案人判刑3年至5年不等徒刑，可上訴。