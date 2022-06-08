「路透社」8日報導，在德國柏林最著名的地標威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church）附近，一輛汽車衝撞人群造成大量傷亡，美國「有線電視新聞網」（CNN）稱至少1人死亡、30人受傷，目前仍不清楚此事為蓄意或意外。

根據「路透社」報導，事件發生於廣受遊客歡迎的購物區，一輛銀色汽車在撞擊人群後，衝入當地店家的櫥窗，造成至少1人死亡和數十人受傷，有些人傷勢嚴重；警方稱司機已被逮捕，正調查此事件為蓄意還是意外。

「路透社」指出，威廉皇帝紀念教堂位於柏林西部，是該城市最著名的地標之一；突尼西亞籍的24歲男子艾姆里（Anis Amri）2016年12月19日在挾持一輛卡車後，用該車衝撞威廉皇帝紀念教堂附近一處人潮洶湧的耶誕市集，造成11名路人不幸死亡、超過50人受傷，卡車司機則被發現於車內遭到槍殺，還有1名緊急救護人員在該事件中受傷，2021年因傷口的併發症過世，成為第13名罹難者。艾姆里在犯案後逃往義大利，同年12月23日於遭當地警方攔查時掏槍射擊，在擊傷一名警察後被擊斃。「伊斯蘭國」（ISIS）宣稱對此事件負責。