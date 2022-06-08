台中市盧秀燕在疫情記者會中表示，台中市8日新增1萬1587例。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市兒童莫德納疫苗已施打3萬7153人、兒童BNT疫苗已施打9萬4857人、總數已達13萬2010人，覆蓋率近7成，為68％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市公布7至18歲的學生確診曲線圖。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(8)日新增1萬0608例本土確診，單日新增確診數躍升全台第一，市長盧秀燕在疫情記者會表示，中部疫情處於高原期，提醒民眾要做好防疫自我保護，至於下周（13日）高中以下學校是否會復課，將依據最新的疫情資訊，及廣徵家長團體意見後，預計明（9日）宣布。

台中市近日新增確診人數不斷超高趕北，7日更躍升為六都第一、全台第一，盧秀燕指出，推估有幾個原因，第一、從疫情趨勢上來判斷，北部疫情開始下滑，中南部正在疫情高原期，醫學專家、中市疫情指揮中心評估可能有1至2周的高原期時間；第二、觀察線性圖，每個下降的低點都是假期，因此假日效應很明顯，而端午連假後今日是第三個開工日，確診的線性圖反應台中疫情正處於高原期，希望民眾要做好防疫，戴好口罩。

針對台中的學校停課是否再延一周？還是恢復實體課程？盧秀燕表示，停課或復課會依據最新的疫情資訊，及廣徵家長團體意見後，預計明天宣布對外說明。

盧秀燕指出，政策評估有科學依據，依台中市7至18歲的學生確診曲線圖發現，統計自5月1日開始到6月6日為止，5月23日開始台中市高中以下暫停實體課程，7至18歲的確診人數佔比曲線，呈現往下走的趨勢；近幾日台中處於高原期，曲線有小波段的上升，但5月23日之後的曲線，也是向下走；且即便台中近幾天單日確診數上萬，但7至18歲的確診人數佔比曲線，沒有上升，也是往下探。據此可以得知，「暫停實體課程，改採線上教學」的措施，能避免學生大幅確診的情形，有一定程度的幫助。

盧秀燕強調，有關是否復課必須廣徵家長團體的意見，因部分家長希望恢復實體上課，部分家長希望持續停課，正反意見都有，市府也會聆聽家長團體的看法。

此外，台中市校園施打兒童疫苗預計在6月10日告一段落，施打完後要14天才會產生效力；部分已經恢復實體課程的縣市，按照學生確診狀況，也不少學校發生上課了一、兩天，接著又因為班上學生確診而停課，此種情形市府也會一併觀察。

盧秀燕說，台中市高中以下（含公私幼兒園人數）大概是40萬5000人左右，目前停課11天，平均到校人數約3.6萬人，換算每天到校人數約1成左右，以國小及幼兒園學生到校人數居多，即便停課期間，家裡無法照顧孩童的家長，也可將孩子送往學校。市府會持續整合相關的資訊，並於明日對外公布最新措施。