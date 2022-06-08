有名林姓男子5日開特斯拉電動車到宜蘭超充站欲充電時，與其它車友發生糾紛，林男已「父親過世」為由要求讓位未果，涉嫌開BB槍狂射車友；近日有網友在「爆料公社APP」傳上1段8秒「活塞運動」影片，影射林男開著特斯拉用自動駕駛，並坐在駕駛座位上與人妻「連結」，對此林男則回應「想像力太豐富了吧」，不排除提告。

日前在宜蘭發生一起電動車「充電糾紛」，開著特斯車電動車林姓男子，因父親過世要趕著回花蓮，在宜蘭超充站與另一名車友發生糾紛，林男越講越氣涉嫌開槍BB槍朝對方車內狂射，過程全被PO在臉書社團，引發網友們撻伐，如今有網友疑似不滿林男的脫序行為，在「爆料公社APP」爆料。

特斯拉男日前因充電糾紛向車友「開BB搶」，如今又被網友爆料在車上「連結人妻」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

一名網友在「爆料公社APP」發文，並上傳1段8秒影片，以及日前發生「充電糾紛」涉嫌開BB槍的特斯拉林姓男子交車照片，其貼文標題為「特斯拉男雲端相簿被破解」，其影片被網友指稱疑似林男開自動駕駛，在車上與人妻進行「活塞運動」，從網友提供的交車照，其標註照片中穿白色上衣女子為「他人妻」，並且放上圖片比對影片，影射車上活塞運動的人妻，為該交車照中的白衣女子。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「哇。好細心喔」、「屁孩真的紅了」、「這下真的火紅了」、「原來自動駕駛是這樣用的」、「所以人妻的丈夫出面了嗎」、「特斯拉新功能用愛發電」、「她老公知道被戴帽？」、「有錢開特斯拉，沒錢開房間」、「這下可有趣了」。

不過也有網友質疑這段影片的真實度，「這裡真好騙」、「如果鴿子(警察)找你問來源，就難處理了，如果影像是假的，就會再多一條麻煩」、「這種事沒證據別亂說」、「光憑鞋子就說是同一人？」、「懂玩，車色（後照鏡）及外套有吻合，但是不是事主，就不好說了」、「這不是台灣高速公路，隔音牆跟路燈都不同」、「這應該不是真的吧？臉又沒拍到」。

據《ETtoday新聞雲》報導，被影射的林男則表示「想像力太豐富了吧」，表示會蒐證，不排除提告。