由坂口健太郎及小松菜奈主演的電影《餘命10年》

由坂口健太郎及小松菜奈主演的電影《餘命10年》，在金馬影展播映時一票難求，本週五（10日）在台正式上映。電影在今年3月初日本上映後，也創下相當多驚人的紀錄，不僅在多個排行榜登上No.1，上映至今票房更創下逼近30億日圓的大賣佳績，除了情節感人，由搖滾樂團「RADWIMPS」製作的電影配樂也獲得相當的迴響。主唱野田洋次郎表示：「製作音樂時，我覺得最理想的狀態是希望投入觀看電影的人，當下只注意到主角，不會被音樂所影響甚至是沒有特別注意到音樂，等到看完電影，之後再聽原聲帶時，一聽到音樂馬上就可以浮現出電影的情節畫面。希望電影音樂跟電影之間可以產生像這樣的魔法效應。」

電影主題曲〈うるうびとURUUBITO〉MV與電影一樣由藤井道人執導、並再次集結了電影拍攝團隊，更邀請了坂口健太郎以電影中的「和人」一角演出。以男主角和人視角寫下歌詞，MV也以電影故事之後的和人為主要，以與女主角茉莉一同走過的回憶之地展開MV故事內容。野田洋次郎表示，拍攝MV時，便要求「希望藤井導演拍攝」，因為主題曲與電影一起進行了長達2年的時間，如果由其他導演來拍攝總覺得感覺不對。除了由電影導演來拍攝MV外，以電影番外篇故事延伸為主題邀請了坂口健太郎為主角參加演出，還集結了實際的電影拍攝團隊。讓野田洋次郎彷彿進入電影故事一般，有種不可思議的臨場感，實際看到後讓他像個電影迷一樣興奮地拍了好多照。除了跟電影一般的場景，電影中未使用的畫面及照片都可在MV中看到，很多細膩的細節的安排，不管有沒有看過電影，都能有相當的感觸。

MV拍攝前，導演說想追加在三島地方的拍攝，所以野田洋次郎也有機會造訪原作者小坂小姐的家鄉。休息空檔也去了她的墓上參拜，更和她的家人打了招呼，度過愉快的時光。野田洋次郎更表示，每次看這支MV都會想起電影《餘命10年》、女主角茉莉與男主角和人及原作小坂小姐，也會從中獲得每日前進的力量，希望這個MV也能成為貼近觀眾日常的作品。他還表示因為製作了這部電影的音樂，每天跟茉莉、和人相見，每天一邊流淚一邊投入音樂的製作，從這段與電影深刻結合的音樂製作當中，真的收獲相當豐富，是一種前所未有的體驗及感受。所以希望大家都能夠去看電影，從心去感受一些很珍貴的事情。野田洋次郎笑說：「電影我大概看了有100次吧！希望有人可以超過我。」

「RADWIMPS」近期也有新的工作計畫，而對於久未見到的台灣歌迷朋友們，他們不忘隔空喊話：「真的好久沒見到大家了，很期待能早一點去舉辦演唱會。在這之前，請大家保持元氣喔！」