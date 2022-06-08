《侏羅紀世界：統霸天下》7日於洛杉磯舉行首映會，兩代演員包含布萊斯達拉斯霍華、克里斯普瑞特、蘿拉鄧恩、傑夫高布倫等皆出席盛會。被影迷調侃「穿高跟鞋跑贏恐龍的女人」女主角布萊斯達拉斯霍華，近日接受外媒Variety 採訪時表示：「穿高跟鞋拍攝是個挑戰，但這是角色重要的一部分，我總是感到充滿能量。」已41歲的她和8年前首集相比雖豐腴不少，仍不減她的獨特魅力，

布萊斯達拉斯霍華在7日首映會時表示，能與元老級演員蘿拉鄧恩、傑夫高布倫、山姆尼爾合體非常溫暖，她告訴外媒《E！News》：「讓他們成為這部電影的一部份真的令人興奮和激動。他們是如此溫暖、很棒的人，並沒有想像中的令人敬畏。」男主角普瑞特也認為能和蘿拉鄧恩等前輩一起在疫情艱難的時刻拍戲非常珍貴：「前輩們雖被稱為大明星，但因為拍戲我們一起生活了幾個月，他們就是我們的朋友和家人，我們愛他們，就像大家愛他們一樣。」

男主角克里斯普瑞特帥氣出席洛杉磯首映會。（圖／美聯社）

而元老級女主角蘿拉鄧恩也在首映會時表示，兩代演員之間就像一家人：「這部電影與我們一起完成這30年的旅程，這真的很令人興奮。且無論是在電影中或電影外，你知道他們永遠是家人。」