台中市制定「共享運具經營業管理自治條例」，9日將進入議會三讀。（共享運具業者iRent提供／林欣儀台中傳真）

台中市交通局長葉昭甫表示，透過共享運具搭配捷運、公車、台鐵等運輸工具，盼落實台中交通任意門的構想。（林欣儀攝）

隨著台中捷運綠線通車，共享運具也逐漸發展，為確實管理業者營運情況，並保障用路人權益，台中市交通局制定「共享運具經營業管理自治條例」，9日將進入議會三讀；交通局長葉昭甫表示，條例內容是以大方向的法規架構訂定，接下來將明訂車輛投放位置、裁罰金額等相關辦法。

葉昭甫表示，台中市目前已有共享運具業者進駐營運，包括經營數年的iRent及其他中小型服務商、有在做電動機車或租賃車「甲地借、乙地還」的服務，自治條例若三讀通過，市府將透過契約合作的方式規範業者相關投放車輛與區域，現有業者必須在條例公布後補提申請計畫，未來有意經營者也都要提出申請。

「台中市共享運具經營業管理自治條例」中明訂，交通局未來將規範部分道路或部分路外停車場空間，作為「共享運具服務區」，也會規範投放車輛種類及數量，業者每次申請許可以3年為限，而若是申請在偏遠地區試辦的業者則可獲權利金減免、以1年為限，另若業者在服務區外提供服務則每輛車需裁罰300至600元。

葉昭甫表示，隨著捷運通車，越來越多共享運具業者進軍台中，市府也鼓勵他們儘量搭配捷運、公車、台鐵等運輸工具，藉以落實台中交通任意門的構想，透過自治條例的制定，盼解決過去投放車輛過多等問題，讓業者有合法的空間、得以完善發展。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國表示，共享運具發展越來越蓬勃，與民眾的生活也越趨緊密，他樂見自治條例通過上路，尤其針對租借、歸還區域是否影響既定用路人停車等情況，以及消費糾紛、保險問題，都應獲得保障。

國民黨市議員李中則說，通過共享運具自治條例的制定，盼引進更多業者與經營型態，也希望交通局在細部政策推動時，能引導業者引進電動汽機車等低碳綠色運具，也搭配捷運或公車系統，讓共享運具成為開始的第一哩路或最後一哩路。