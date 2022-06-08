大陸一線男星黃曉明是圈內著名的高顏值帥哥，即便44歲外型依舊俊美，今年初他和女星Angelababy（楊穎、baby）離婚後，將重心放在事業，但靠臉吃飯的他，卻因智齒痛而腫成麵龜，本人也在今（8日）公開崩壞照求助，讓大批網友笑到不行。

黃曉明從去年開始就感受到智齒疼痛，上月底和助理做核酸檢測，還被拍到不斷用手摸臉頰的畫面，被解讀為牙痛；今（8日）下午，黃曉明在微博公開2張照片，跟風大陸網路流行語「退、退、退」，照樣造句：「智齒，退！退！退！」畫面中，黃曉明坐在鏡子前給人做造型，仔細一看，臉的一邊竟然明顯腫起，變成國字型，另一張近照又浮腫得更為厲害，跟舞台上的黃曉明截然不同。

黃曉明因智齒臉嚴重腫脹。（圖／微博@黃曉明）

黃曉明求助網友消腫的好方法。（圖／微博@黃曉明）

眼見自己的帥臉腫成另一個樣貌，黃曉明幽默地自嘲，在留言區貼了一張小狗腫成包子臉的梗圖，並問：「大家有什麼消腫的好辦法嗎？」眾多網友看到黃曉明的腫臉照，都被逗樂了，紛紛留言：「哈哈哈哈哈哈救命，我真的不想笑的哥，你相信我」、「一不小心成了方曉明」、「確定這不是美顏相機的特效嗎，可憐的哥，拔過智齒的我表示心疼你一秒」、「天啊怎麼腫成這樣，又心疼又想笑」，也有網友建議他「長痛不如短痛」，盡速拔除智齒才是好辦法。