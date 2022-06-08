山友發現三叉營地往桃山方向，發現一具女性遺體，已將遺體協助背至山屋，並報請警、消協助。（翻攝臉書「靠北登山大小事」）

山友發現三叉營地往桃山方向，途中有具女性遺體，身分不詳；一旁有橘色背包遺落山徑。（翻攝臉書「靠北登山大小事」）

武陵四秀之一的桃山附近，台中消防局7日接獲報案，民眾於雪霸國家公園的武陵四秀，三叉營地往桃山方向路上，發現一名女登山客無生命跡象；因該路線橫跨台中市與新竹縣轄區，台中市消防局長曾進財說，經衛星定位確認轄區後，將由梨山分隊上山協助處理。

消防局指出，山友稱為「武陵四秀」之一的桃山，今天下午發現一具女性遺體，倒在三叉營地往桃山方向路上，山友發現後將遺體揹至桃山的山屋，除通報警、消外，並PO文及照片在臉書「靠北登山大小事」；註明該女子背包上寫有「蔡增光」3字，不確定是否為該女子姓名，身分待釐清確認，籲廣大網友協助指認。

新竹縣消防局表示，該大體並非新竹轄區，已由台中市消防局出勤；台中市消防局第二大隊長余易祐說，已確認陳屍處為新竹縣轄區，由新竹消防局處理，若有需要協助，也會立即出勤。

台中市消防局長曾進財說，經消防署勤執中心協調後，責由台中市消防局梨山分隊出勤，因目前山上正下大雨，梨山分隊弟兄正待命中，因山上大雨無法申請直昇機吊掛下山，不排除屆時由消防弟兄或請高山協作揹下山。