基隆市今日新增1115例，其中外縣市通報220例，佔19.73％，市長林右昌表示，本市空床率達32.2％，已恢復到3成以上，將持續努力維護醫療量能。

林右昌指出，確診數1115例中，女性603人、男性512人，若以年齡區分，25至34歲最多，有189人、占16.95％；35至44歲次之，有188人、占16.86％。至於75歲以上長者56人；65至74歲87人；6歲以下67人。

林右昌說，目前居家隔離人數總計1459人，全市社區篩檢站5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，共通報3568人，其中3366人症狀給藥；6月8日上午通報確診90人，其中84人症狀給藥。

至於COVID-19專責病房總計236床，目前已收治160人、空床76床，空床率32.2％；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院重症68名、中症24名、輕症25名；部立基隆醫院重症5名、中症20名、輕症8名；三總基隆分院中症5名、輕症1名；礦工醫院輕症4名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬6176人，利用快速通道2萬7245人，另有4萬6176人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬4977人，其中條件不符合則有1萬1199人。