《貓王艾維斯》導演巴茲魯曼。（華納兄弟提供）

由導演巴茲魯曼執導、奧斯汀巴特勒及湯姆漢克主演的《貓王艾維斯》，近日在法國坎城、英國、澳洲舉行首映後獲正面評價，不僅創下今年坎城影展映後12分鐘的鼓掌紀錄，也獲讚為導演巴茲魯曼又一震撼神作，其中飾演貓王「艾維斯」的新一代男神奧斯汀巴特勒更是大獲好評，其演出令人著迷，被譽為是神之演技，成功詮釋這位非凡的傳奇人物。

為了找到合適的演員來演活貓王艾維斯震撼人心的形象，製作團隊在選角的過程中花了很多心力。奧斯卡金像獎影帝丹佐華盛頓曾特別打給導演巴茲魯曼，向他推薦奧斯汀巴特勒，表示自己「從沒見過年輕演員有這樣的工作態度，無時無刻都致力於完美一個角色。」而在大量試鏡及音樂表演後，導演巴茲魯曼也很清楚知道奧斯汀巴特勒能完美詮釋這位跨世代搖滾巨星。

奧斯汀巴特勒花了3年的心血，研究貓王艾維斯的各種面向，「我將自己化為一塊海綿，去讀每本我能找到的書，去看每個我能找到的圖像和影片，完全把自己化為一個偵探，然後再和多位聲音教練合作，學習歌唱和表演，因為嗓音是他的一大特色。」並稱：「我想要忠實地去演繹貓王艾維斯，並向他致敬，他是如此偉大不凡的人物，完全超越世代的框架，所以這就像攀登聖母峰，只能一步一腳印地堅定向前。」

片中飾演貓王經紀人「湯姆帕克上校」的湯姆漢克，也表示自己完全無法把目光從奧斯汀巴特勒身上移開，他說：「不管那幕戲是在演什麼，不管他是否在台上、表演或唱歌，他都火力全開，他對角色的投入程度讓人讚嘆不已。」該片本月23日在台上映。