民進黨前立委沈富雄日前赴美國與兒女相聚，近期返抵台灣，正進行7天居家檢疫。他今(8日)受訪被問及年底台北市長選舉，直言不關心衛福部長陳時中是否參選台北市長，因為陳很平庸，沈更說：「憑良心講，講他平庸都已經高抬了。」

沈富雄今接受資深媒體人黃暐瀚節目「POP撞新聞」專訪，談及台北市長選舉，他表示，疫情總有一天會過去，他不關心衛福部長陳時中是否選台北市長，因為台北市過去3任市長馬英九、郝龍斌、柯文哲，「沒有一個精明的，都很平庸」，所以他不在乎再加第4個。

沈富雄還狠酸，各有所短也各有所長，但長不如短，「憑良心講，講他(陳時中)平庸都已經高抬了」。

日前傳出因疫情延燒，民進黨可能會為了陳時中，延至8月底才提名市長人選，陳時中今主持疫情記者會時，再度被媒體問到現在是否會考慮參選台北市長，他仍維持一貫態度先明確表示「沒有」，強調現階段重心仍然在防疫，並侃侃而談當前疫情。

陳時中指出，此階段是疫情仍然有很多變化的時候，應該專心把相關的變化處理到順利，才有做其他考慮的可能性。