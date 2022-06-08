中華戰略學會研究員張競。（陳君瑋攝）

對於韓國媒體踢爆該國海軍最新潛艦技術流到台灣，台船嚴正否認一事，前海軍中權艦艦長張競博士呼籲「開大門、走大路」，這不是黑道買賣槍枝；假設所有過程透明，而且韓國政府正式對台灣簽發輸出許可，就絕對沒有問題，否則就會有無窮的後患。

韓國《朝鮮日報》7日刊出獨家報導指出，「韓國海軍最新銳潛艦的技術流出到台灣」，並引述韓國警方說法稱，韓國大宇造船海洋工程公司保有的海軍最新型「張保皋-III級」（3000噸級）潛艦技術，被某造船企業人員洩漏給台灣，韓國警方並對於涉案的在台韓企人員發出通緝。

台船7日則嚴正表示，就潛艦構型言，本案構型不同，我方排水量為2000噸級，韓方排水量為3000噸級，各項裝備、舵翼型式配置均不同，完全沒有抄襲問題。台船強調，全案設計是由台船自行設計，經過技協GL公司協助完成，未採用任何一個國家的藍圖。韓方媒體報導所述，多與事實不符，台船均依法、依合約執行潛艦國造，請國人支持。

對此，美國海軍戰爭學院畢業、前海軍中權艦艦長、英國赫爾大學政治學博士張競指出，國際軍備管制體系是由國際公約以及所有參與該項國際公約各個會員國，各自在國內立法所共同支持而成。所有國際社會只要是合法軍備移轉，無論是進口、出口或是進口之後再出口，無論是軍售或是技術支援或是轉贈，全部都要合乎法規，而且必須公開透明。

張競強調，所有輸出許可必然都會對外公布，涵蓋的品項包含所有硬體、裝備、技術、圖書、數據、公式、影像還有各種技術援助，以及諮詢服務，都在軍備管制項目之內。韓國現在鬧出所謂洩漏技術機密涉及台灣潛艦國造案，假設所有過程透明，而且韓國政府正式對台灣簽發輸出許可，就絕對沒有問題，否則就會有無窮的後患。

張競呼籲，開大門、走大路，這是最正確的。因為軍售還有後續很多服務，軍備轉移沒有說只做一次的交易，這不是黑道買賣槍枝，必須了解，這是政府對政府之間的外交、外事行為，所以必須是公開透明。