台灣動物緊急救援小組今年6月起與女性時尚社群電商平台「PopChill」合作，進行一場「百大名人衣櫥接力開箱」活動，集合100位名人力量，以1天1位接力開箱衣櫥方式，將其二手閒置衣物上架公開義賣，連續100天，所得將全數幫助全台灣超過2萬隻流浪貓狗的飼料經費。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，聯合國從2017年起不斷推動愛護地球的永續目標，這次與今年初才新上線的「PopChill」女性時尚社群電商平台合作，推出名人二手衣開箱活動，希望讓民眾用對待地球最友善的消費方式，買下名人特殊私藏衣物，不但環保，更是用自己的愛心幫助流浪動物，非常有意義。

PopChill團隊表示，與台灣動物緊急救援小組聯合舉辦的「浪毛孩不挨餓，百大名人二手衣公益」活動在六月登場，共集合 100 位名人的力量，1天1位接力開箱衣櫥；據統計，每一件二手衣物買賣，相當於能減少5.7公斤的碳排放量，PopChill藉這次二手衣義賣活動，除了能帶動環保消費意識外，還兼具時尚和永續，減少資源浪費，預估捐贈金額將超過百萬。

台灣動物緊急救援小組表示，組織所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」為了讓全台無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾150個弱勢貓狗收容園區，超過2萬隻毛孩子受惠。

這次的「浪毛孩不挨餓，百大名人二手衣公益」活動，第一周依序開跑的名人是吳映潔、梁以辰、王以甯 Ines和曲艾玲等，號召大家一起做公益。