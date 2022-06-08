桃園市長鄭文燦今出席青山公共幼兒園開工典禮，規畫明年5月開始招生，總計可招收288名幼童。（蔡明亘攝）

桃園市青埔特區近年發展迅速，自高鐵設站與航空城計畫實行後，各類建案帶來大量移入人口，為因應幼童就學需求，市府於青山段441地號新建公共化幼兒園。桃園市長鄭文燦今參與開工儀式表示，估明年7月完工，5月開始招生，8至9月即可入學。

大園區青山段441地號新建公共化幼兒園今開工，建築師萬有為說明，建案位於至善路一段與至維街路口，將蓋地上3層、地下1層，總樓地板面積約2410平方公尺。設計概念以白色搭配木紋，融入七巧板特色增加趣味性，另為提升安全性，高低差則採緩坡取代階梯。

鄭文燦指出，市府投入經費約1億2652萬元，預計明年7月竣工，5月開始招生，以8至9月開學為目標，滿足青埔地區家庭幼兒的就學需求，屆時預計開設11個班，包括3個2至3歲幼兒專班，每班16人，及8個3至5歲班，每班30人，共可招收288名幼童。

針對園內空間設計，萬有為表示，1樓中庭規畫戶外活動空間，也作為幼兒情緒轉換場域，並設置2至3歲幼童的室內活動室，2樓以上則是3至5歲幼童活動空間，戶外留設露台作師生休憩場所，另在3樓設計一處大型空間，日後辦理大型活動使用。

鄭文燦也提到，青埔地區幼兒教育，除中壢高鐵幼兒園和桃捷非營利幼兒園外，市府也推動新建3所幼園，包括青山段441地號新建公共化幼兒園，以及興建中的青埔國小附幼、青園非營利幼兒園，其中青埔國小校舍分為1與2期，目前2期施工中，而青園幼園校舍則預計今年9月完工。