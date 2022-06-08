勇士得分後衛普爾（Jordan Poole）為自己找到一個合適的綽號，隊友克雷湯普生（Klay Thompson）先前形容他為「小柯瑞（baby Steph Curry）」還有球迷給他取名的「Poole Party（泳池派對諧音）」聽起來總是有些怪怪的。

普爾比較喜歡的是與「浪花兄弟（Splash Brothers）」相關的稱呼，其實浪花兄弟本就沒規定只能是兩兄弟，如果成為三兄弟不是更好？早在2019年選秀會，勇士第28順位選擇普爾的時候，「浪花姪子（Splash Nephew）」「浪花小子（Splash Kid）」都被人拿來稱呼他。

最後是普爾在本周記者會說：「我聽過一些很棒的綽號，Kid Splash就非常酷。」這表面上和Splash Kid沒有分別，但是講成Kid Splash就是比較酷，好比超級英雄「閃電小子」就稱為Kid Flash。

普爾加盟之初碰上湯普生受傷報銷兩個球季，普爾在這段時間不斷成長，本季例行賽獲得51次先發機會，平均上場時間30分鐘，場均18.5分以及聯盟第一的92.5%罰球命中率。外線投射能力也不斷進步，本季上升到36.4%命中率，每場可命中2.8球。

在兩位超級射手前輩的帶領下成長，普爾覺得自己很幸運，「能有機會學習、追隨他們的腳步真的是很酷的事，我一直覺得我有能力衝擊比賽，特別是有他們兩人在我身邊。」