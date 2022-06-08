受少子化衝擊，近來不斷爆發私校退場或合併的消息，而立法院三讀通過〈私立高級中等以上學校退場條例〉，並已由總統公告發布，教育部近日也在網站公告，預計再擬定6部子法，其中〈教育部私立高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法〉草案也進入預告階段，將研擬審議會設置15至25名委員，由當中1人擔任召集人，並由教育部指派。

〈私校退場條例〉已在5月11日公告上路，依照第4條，應由主管機關組成私立高級中等以上學校退場審議會，處理專案輔導學校的認定和免除，停招、停辦處分，並規定專輔學校不得辦理事項。而認定專案輔導學校名單後，將依法對外公告。

至於教育部預計再擬定的6部子法，將針對〈私校退場條例〉再進行補充，其中包括：〈學校退場基金墊付辦法〉、〈退場基金收支保管與運用辦法〉、〈退場審議會組織及運作辦法〉、〈預警與專輔學校認定輔導及監督辦法〉、〈主管機關加派財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法〉、〈專輔學校停招後在學生分發辦法〉。

而在〈退場審議會組織及運作辦法〉方面，草案已進入預告期，依照草案第3條指出，審議會設置委員為15至25人，其中1人為召集人，並由教育部指派。其他委員則需包括法務、財政等機關代表、學生代表、教師代表、法人代表、社會公正人士，以及具備財務金融、法律或會計專業等專家學者代表，並由教育部聘請。

依照〈退場審議會組織及運作辦法〉規畫，審議會委員均為無給職，任期2年，期滿得續聘（派）兼之。但根據草案第4條，審議會委員相互間不得有配偶及三親等以內血親、姻親關係。審議會委員在任期中若無法執行任務或有不當行為，則由教育部解聘。

依照教育部期程，將在6月15日召開第一次授權子法研商會議，之後並將在23日及29日召開第二及第三次會議討論。