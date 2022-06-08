台南市官田區是台灣菱角主要產地，農民一期稻作收割後，端午節前後緊接著開始種植二角菱。農友表示，今年水情好，大家種植意願高，不過工資愈來愈高，菱角苗也漲價，農民嘆成本高，錢愈來愈難賺。

官田區農會小組長黃俊男表示，聽農友討論，下半年種植意願高，端午節前就開始種植，官田區菱角田估計已經種了7成，不過最近因為常下雨，導致一期稻作收割延後，今年種植進度有比往年晚。

也有農友表示，去年早種的農友，開花期遇到下雨，授粉不佳，初期產量少，因此今年也不急著搶種，加上工人也難請，菱角田小的就慢慢自己種。

官田區農會表示，估計今年二角菱栽種面積可以超過300公頃，此外，去年農會推出產銷履歷菱角，今年也將輔導更多農友加入，面積擴充到20公頃。

黃俊男表示，去年菱角採收初期硬菱角產地價每斤50左右，量產期也有25至30元行情，收益是比種水稻好，但種菱角最怕採收期找不到工，現在正在採收的四角菱、青皮菱角，採收工資又比去年漲100元，1分田1天若需要3個人，加上飲食費，1天就要花5000元。

官田區農會總幹事林定億表示，近來有農友反映一期作種植四角菱、青皮菱收益不錯，農會也考慮與農友討論，部分菱角田區明年上半年改種植四角菱、青皮菱，試看市場反應。