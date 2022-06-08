隨著國際新冠肺炎疫情趨緩，不少國家都調整觀光指引，希望重振旅遊業，國人愛去的日本7日發布最新指引，前台大感染科醫師林氏璧在臉書整理出9大重點，目前日本只接受觀光客團進團出，且要購買新冠醫療保險，出現確診者或密切接觸者將離團隔離，讓他決定還是等自由行開放再去日本。

林氏璧8日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，自己初步挑出日本觀光廳的防疫指引重點，包括日本目前僅開放旅行團入國，全程都要有導遊或領隊陪同，避免三密（密閉，密集，密接），並購買新冠醫療保險。要求領隊控管遊客症狀及行動履歷，以便在出現陽性個案時能追蹤密切接觸者等。

其中一項規定是若有確診者發生時，須讓有症狀者離團，準備專門的醫療翻譯人員，接受醫療機關的診治，密切接觸者要安排待機場所。

這與林氏璧預想的不同，「我本來以為密接者可能可以以篩代隔繼續行程，日本想很嚴謹的要領隊記錄誰是密接者，一被判定為密接可能就要被隔離了」，讓他決定還是等日本開放自由行再去玩。