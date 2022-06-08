李博霖與一群夥伴租下老三合院，不僅開食堂，也是青創基地。（劉秀芬攝）

台南七股十份里庄內的一座舊三合院，最近開了一家食堂，主廚李博霖從台南市區搬到七股定居，與幾名夥伴合租下一座三合院，不僅開食堂，也當成他們的青創基地，展示空間取名為「七股交流道」，希望遊客來此用餐時，更深入認識七股物產與人文歷史。

原本住台南市的李博霖，學的是人文社會科學，有多年體制外教育經驗，4年前在一次食農教育活動時，認識了一位土城總鋪師，對餐飲有興趣的李博霖，開始在其台菜餐廳學藝。

在此同時，關心台江生態環境的李博霖，參加了七股「三股履歷¬」、「股份魚鄉」舉辦的在地導覽人員培訓課，認識了七股這片土地與許多在地為故鄉發展而努力的青年，讓他興起到七股蹲點發展念頭。

李博霖1年前搬到七股十份小村，並與一群夥伴租下三合院，包括股份魚鄉團隊，還有其他地在青年，一起整理三合院，美化環境。

李博霖先到魚塭工作，認識七股漁業環境與歷史，學習養魚相關技術，同時開始籌畫開設「伙湠」餐廳，與在地漁民合作，用在地食材設計特色餐點，今年5月正式開幕，目前只有周五、六、日營業，生意穩定。

除了當主廚，李博霖也參與在地青創活動，今年暑假就協助規畫了3場營隊，從「鹽」和「養殖」兩個產業出發，讓國小、國中、高中學生認識在地文化、關注當代議題，更希望未來學生們能夠能以導覽等行動回饋社區。

李博霖說，「七股交流道」不只是在地青年交流據點，也希望讓遊客能在此認識七股水產特色、友善養殖環境，在此空間進行交流，未來也將規畫為在地農漁產小賣所，促銷在地農產。