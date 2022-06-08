桃園航空城機場園區及附近地區特定區段徵收，安置土地抽籤與配地申請作業持續進行中，桃市府地政局近期舉辦14場說明會，解答安置戶疑惑，而安置街廓中的「街角地」因面積大且利用空間多，成為不少民眾詢問的焦點。

經統計，航空城機場園區共有174個街角地，附近地區則有212個。地政局航空城開發科長吳宏霖指出，街角地以面積300平方公尺為原則，說明會中有許多民眾詢問抽籤條件，基本需要權值足夠才能配得，不得以繳納差額方式補足，選擇街角地後也不能辦理增配。街角地面積較大，作為邊間不用雙邊緊鄰其他房屋，且雙面臨路，利用上也有較大想像空間。

至於合併權值抽籤條件，吳宏霖提醒，需2人以上皆符安置資格，且合併後權值達標即可申請，部分想繼續當鄰居的人會考慮此方式，但要注意申請時就得排好安置順序，不過有意合併申請的民眾，雙方需經充分協調，避免日後產生爭議。

另關於抽籤流程，分配土地時會從街廓第一宗街角地開始依序配，若籤序較前者權值不足配街角地，市府將先行保留第一宗街角地，並依指定方向繼續分配，不會有卡關問題。

街角地迷人之處究竟為何？房仲游禎敏指出，若作為住家，採光與通風效果佳；若作套房出租，開窗數多有利提高租金；不過多數人都想當店面出租，因交通視野清楚、運用空間多，可拉高拉長租金效益，可說擁有邊間幾乎等於成為「超級地王」。

游禎敏提到，交通方便的街角地是超商最愛，許多連鎖飲料、餐飲業者及文青餐廳都對此情有獨鍾。但也並非完全沒缺點，通常新的都市計畫，道路設計較寬，會有土地退縮部分，邊間就需要雙面往後縮。

機場園區及附近地區安置土地抽籤與分配申請時間至6月30日，安置戶可攜申請文件至航空城聯合服務中心現場辦理，也可掛號郵寄給地政局航開科，千萬要注意逾期視為放棄。