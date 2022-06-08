東引軍事越野障礙賽今年來到第4屆，將於8月6日、7日登場，分成3.5公里休閒體驗組、8.5公里勇士競賽組以及16公里菁英競賽組，昨至6月20日開放網路報名，短短一天勇士競賽組和菁英競賽組報名人數就全數額滿，有興趣報名的民眾得把握最後機會。

3.5公里休閒體驗組於8月6日下午4時30分起跑，總爬升高度45公尺，適合一般民眾與親子參與，報名費為600元；8.5公里勇士競賽組總爬升高度分別為148公尺，報名費為1000元；16公里菁英競賽組總爬升高度為274公尺，報名費1200元。完賽者皆可獲得獎牌，競賽組部分完賽還可獲得客製的東引高粱完賽紀念酒。

這次賽事於昨日開放線上報名，因應東引鄉公所之防疫規定，本次須打滿2劑疫苗才可參加，報名後得於賽前至網站上傳疫苗證明。東引鄉公所表示，東引現有房間數每日最多容納約800人，加上在地軍民，總參加人數限定在1200人左右。

由於東引軍事越野障礙賽路線特殊，吸引不少民眾報名，短短一天16公里菁英組、8.5公里勇士組名額已被搶報一空。承辦單位表示，完成線上報名得在3天內繳費，若無繳費視同放棄，名額會再釋放給有興趣的民眾。