2022一見雙雕藝術季預計自7月2日開展，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處8日於七股鹽山舉行正式開雕儀式，16日特別開放1天供民眾參觀鹽雕過程，鹽雕師傅陳漢中將現場解說。陳漢中表示，鹽雕可說是360行外的一行，工作非常緊湊辛苦，技藝傳承有難度。

2012年首辦的一見雙雕藝術季活動，近年來已是南台灣每年暑假期間盛事，活動地點主要於七股區的七股鹽山、七股遊客中心及將軍區馬沙溝等地方，展出模式從鹽雕加入光雕、木雕，不同主題與模式吸引遊客觀光打卡。

11年前就參與鹽雕工作的陳漢中，是專業科班出身，專長是廣告設計，有數十年美術教學經驗，在從事鹽雕工作前，已有15年砂雕經驗。

「一切都是從頭摸索」，陳漢中說，一開始大家對鹽雕都很陌生，以砂雕經驗為基礎，經過摸索試驗，才有現在的基礎，例如如何堆鹽、夯實、切割、雕刻，都與砂雕也有差異，而當初加入的人，至今能持續的，也只有10多人。

陳漢中說，這麼多年來，也有很多人想要來學技術，但砂雕都以戶外為主，夏天頂著大太陽也要工作，冬天手指凍僵仍要繼續，雨天則無法工作，主辦活動廠商與師傅內心著急也沒辦法。

此外，國內專業砂雕、鹽雕師傅不多，每場活動的工期都很緊湊；陳漢中說，每年好幾場砂雕、鹽雕要趕，新手想來學，師傅也沒多少時間教，新手必須刻苦耐勞又能很快上手，就算是美術相關科系的，也是很多人堅持不下去。

「鹽雕、砂雕有市場，台灣師傅都還出國接案。」陳漢中說，以一見雙雕藝術季來說，就有7個師傅一起合作，除了有各自主雕圖案，還要合作雕刻，其他較無技術性工作，只好在當地找臨時工幫忙，此次鹽雕過程開放參觀及解說，也希望讓更多人認識鹽雕，讓有興趣的人看看是否適合投入此行業。