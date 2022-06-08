（2100更新）俄「不用做事」 外長要烏這樣解決黑海封鎖

「半島電視台」（Al Jazeera）8日報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）在與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會談後，向媒體宣稱，在解決烏克蘭黑海糧食出口問題上，俄羅斯方面「不須採取任何行動」，因為其已承諾，保證離開烏克蘭港口船隻的安全，重點是烏方應清除當地水雷或規劃安全走廊。

烏克蘭先前堅決表示，要外界提供保證，以免俄軍通過安全走廊對港口發動攻擊，並願意由土耳其海軍負責控制相關通道。不過「英國廣播公司」（BBC）表示，此次俄土外長會談並未就此達成共識。

(19:10)俄軍持續對北頓內茨克猛攻 烏軍只能撤退到堅固陣地

商業衛星公司Maxar Technologies拍攝的北頓內茨克影像，大多數建築物被炸平。(圖/Maxar Technologies)

烏克蘭在盧干斯克州的最後一座城市北頓內茨克(Sievierodonetsk)仍然岌岌可危，先前聲稱的烏軍反攻20%已經成為過去，在俄軍持續的猛烈砲火下，他們再次退回到工業區裡的堅固防禦陣地。烏克蘭的盧干斯克州長兼防衛司令海岱（Serhiy Haidai）說，現在守軍必須撤退到更堅固的陣地，但他們不會放棄這座城市。

海岱表示，「戰鬥仍在繼續，我們的軍隊確定不得不退後一步，但沒有人會放棄這座城市。」

為期數天的工業城市爭奪戰已成為關鍵，俄羅斯聲稱已奪佔全部的居民區，顯然這部分是正確的，而烏克蘭只能倚仗工業區較為堅固的建築與自行修築的城防來防禦。海岱說：「顯然俄羅斯未來幾天的主要目標是奪取北頓內茨克，並徹底切斷巴赫穆特和呂西昌斯克市之間的道路。」