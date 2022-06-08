65歲黃姓收容人(前排右三)獄中讀大學連4年第1名。(台南監獄提供／曹婷婷台南傳真)

台南監獄12名收容入今天大學畢業，今天舉行視訊畢業典禮。(台南監獄提供／曹婷婷台南傳真)

65歲黃姓收容人昔因犯下擄人勒贖入監服刑，僅國小學歷的他在花蓮監獄先後取得國高中學歷，又在81歲兄長資助學費下，報考台南監獄長榮大學學士班，4年成績維持第1名，今天從典獄長莊能杰手中接過畢業證書及獎狀。他說，當年誤入歧途一生懊悔，好險堅持讀大學，人生才不後悔。

南監指出，黃姓收容人無期徒刑假釋期間再犯擄人勒贖罪，撤銷假釋需執行20年再接續擄人勒贖12年，關出去應該超過75歲，但他重拾書本找到生存意義，在花蓮監獄念完國中、高中，又報考南監學士班，取得學士學位，堪稱監所第一人，雖是學士班最年長學生，但每晚在舍房聽英文廣播，增進外語能力，十分認真。

黃姓收容人入監前曾為北部某地方電台節目主持人，因一時貪念犯下擄人勒贖案件，他說，「要改變，唯有不斷提升知識水平」，他先後取得國高中學歷，4年前看到長榮大學招生簡章決定報名，但同學潑他冷水「大學生滿街都有，你都超過60歲，讀書有什麼用？」

他說，讀大學前曾跟兒子商量，兒子回以「我有家庭及孩子，支援你的生活費外，無力負擔學費。」他只好打電話給年長他16歲的大哥，大哥只說一句話「叫你兒子來拿錢」，促成他一圓大學夢，「這是我人生最感動的一件事，很謝謝大哥」。

台南監獄今年畢業收容人包括國中部17名、高中部29名、學士班12名，共計58名，8日以視訊舉辦畢業典禮，典獄長莊能杰、長榮大學副校長孫惠民聯合主持。莊能杰於視訊畢業典禮前，親至監所頒贈國高中及學士班畢業證書及獎狀等，也勉勵辛勤苦讀的畢業生，揮別過往荒唐，改變自己人生。

台南監獄從1984年開辦樹德補校，實施國高中補習及進修教育，2017年起更首創矯正機關之先，與鄰近的長榮大學合作辦理推廣教育「管理學士學位學程」分班，截至今年累計有國中畢業生860名、高中991名、學士28名，共計1879名。