台泥與花蓮四維高中合作，將在111學年度成立電機技術學程專班，一班15個名額優先提供台泥和平廠區所在地秀林鄉和平村的學生就讀，除安排國立東華大學及台泥專業師資開設專業課程，還設有考證照5000至30000元不等獎學金及實習機會，且畢業後還能優先錄取進入公司服務，畢業即就業。

四維高中表示，台泥近年轉型，欲打造東台灣首座低碳環保綠能園區，不僅購入新工業用地，計畫建置大型儲能系統，近期也將陸續設置屋頂型太陽能板，擴大再生能源，朝低碳水泥、資源循環、綠色能源等方向發展，科技人才需求進而提高。

四維高中指出，專班課程規畫以輔導考照、培育台泥所需人才為主要方向，且為鼓勵學生報名，除提供市價約2000元的專業工具箱作為入學好禮，還會安排台泥專業師資、東華大學教授上課及職場實習的機會，且在學期間，若考取相關專業證照，可獲5000至30000元不等的優渥獎學金。

四維高中校長蔡忠和表示，電機技術學程專班將於今年開始實施成立，一班提供15位名額，可優先提供和平學子就讀，第一階段以職涯探索及知能養成為主，第二階段則是職場實習，實際操作及運用所學技術，讓學生在畢業後能與職場快速接軌。

蔡忠和還說，專班學生3年畢業後，台泥將優先遴用，讓學生畢業有保障，有興趣的國三學子，可由111學年度花蓮區高級中等學校免試入學申請就讀。