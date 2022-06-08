特力（2908）8日公布5月合併營收34.8億元，比去年同期增長11.2％；其中貿易事業營收達21億元，在出貨排程遞延完成出貨挹注下，較去年同期成長10.8％，零售事業則因去年同期疫情基期低，業績亦有12％成長。

特力指出，貿易事業體5月因第一季貿易出貨排程遞延部分完成出貨，加上原本排定之產品出貨排程未變，使得貿易營收單月破20億元，較去年同期成長10.8％。

而隨著全球疫苗施打普及率提升以及口服疫苗問世，與疫情共存成為全球共識方向，歐美多國紛紛取消限制措施，再加上中國各地陸續解封運輸物流恢復正常，既有出貨排程也按規劃進行，樂觀下半年帶動貿易出貨動能

至於零售事業體營收為13.2億元，因去年5月全台進入三級警戒導致基期較低，以及今年本土疫情升溫、開啟遠端教學與居家辦公，使家居消費和防疫清潔相關需求增加，5月零售事業營收較去年同期成長12.2％，顯示特力零售線上線下多元化的產品線佈局得宜。

特力指出，目前本土疫情開始有逐步緩和趨勢，特力零售事業將密切觀察疫情後續動態，除了提供居家硬裝、軟裝商品線外，更持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求。