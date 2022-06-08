現場已通知路權單位（南澳工務段）及拖吊車業者到場協助排除，警方於下午4時40分實施單線雙向管制中，預計晚上8時可恢復交通。（宜蘭縣警察局蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

1名36歲黃姓男子駕駛營業大貨車，行經宜蘭縣台9線時，疑似天雨路滑，過彎時不慎翻覆，車斗內的碎木散滿地，且波及到對向2部北上的自小客車，所幸無人受傷；警方到場，初步檢測駕駛人酒測值均為0，排除酒後駕車的情形，詳細肇事原因尚待釐清中。

宜蘭縣警察局南澳分駐所今（8日）下午4時30分獲報，台9線119.5公里處（南下）發生大貨車翻覆交通事故，經警方到場了解時，駕駛大貨車的黃男開往南下往花蓮方向，疑似天雨路滑，於下坡路段過彎不慎翻覆，車斗內滿滿的碎木散落一地，且波及到對向2輛自小客車。

2輛自小客車的車頭及車身皆遭撞擊，所幸板金輕微凹陷、無人受傷；據了解，遭波及的自小客車，1輛為花蓮出發要準備往宜蘭工作，另1輛則是去花蓮旅遊，要北返台北。

現場已通知路權單位（南澳工務段）及拖吊車業者到場協助排除，警方於下午4時40分實施單線雙向管制中，預計晚上8時可恢復交通。宜蘭縣警察局蘇澳分局提醒用路人，行經事故路段時，務必減速慢行，遵從現場警察人員指揮通行，以免再次發生事故。