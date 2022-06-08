2019年3月6日，台中港上空曾出現一條長度超過100公里的滾軸雲，時隔三年滾軸雲奇景昨日又出現在台中港上空，讓民眾直呼可遇而不可求，吸引很多民眾昨天上午6時30分，在沙鹿區大肚山上「窯谷」靠近都會公園置高點，看到一條長達100公里很奇怪的雲帶北向南橫貫，從台中港區低空掠過，如同電影般巨浪滾滾往南移動情節，令人瞠目結舌。

中市陶藝家陳金旺說，他和家人昨天在山上看到難得一見的滾軸雲奇景，看上去唯妙唯肖，滾軸雲形狀如同飛碟般的高積雲，台中港海面則是有長長一條白色的雲層，像似滾動的海浪不到10分鐘即散開。窯谷再往上靠都會公園一處置高點，昨日上午竟意外拍到令人驚艷的雲彩。

台中氣象站主任柯俊賢表示，「滾軸雲」是冷空氣的前導雲，呈現比較孤立長線狀，寬度發展比較大，或伴隨後方有積雨雲發展就稱為「灘雲」，它的成因是冷空氣外流，較重的冷空氣舉升前方的暖溼空氣，暖溼空氣凝結便產生這類線狀雲，可說是難得一見的奇特景象。