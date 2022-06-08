美軍7日宣布，4架B-1B「槍騎兵」（Lancer）轟炸機已部署至關島，執行「轟炸機特遣隊」（BTF）任務；新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」指出，B-1B多年來在中東等區域的行動中消耗甚大，已經歷一系列對機隊繼續服役來說至關重要的重整。

美軍印太司令部（INDOPACOM）7日在聲明稿中表示，來自南達科他州艾爾斯渥斯空軍基地（Ellsworth AFB）第28轟炸聯隊（28th Bomb Wing）的B-1B轟炸機，已於3日飛抵關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），執行轟炸機特遣隊任務，將與印太盟友、夥伴，以及其他美軍部隊一同進行訓練。

軍事新聞網站「空軍科技」（Airforce Technology）報導，第28轟炸聯隊第34轟炸中隊（34th Bomb Squadron）中隊長霍布斯（Ross Hobbs）中校表示，該單位部署至關島有2大戰略目的，包括「依靠實際軍事存在與多邊整合維持對區域盟友的保證」，以及「嚇阻對世界外交、軍事和經濟領域構成威脅的美國對手」。

「The War Zone」指出，共有4架B-1B被派往關島，而B-1B機隊多年來在支援中東反恐作戰、亞太與歐洲「持續轟炸機進駐任務」（CBP）等行動後，急需進行重整，故2021年先退役了17架狀況最糟糕的B-1B，讓剩下的45架轟炸機能更有效運作，並接受進一步升級，確保其能夠服役至下一代戰略轟炸機B-21接手任務。