永豐金控（2890）5月自結單月稅後盈餘8.03億元，前五月稅後盈餘64.45億元，較去年同期衰退6.28％，每股盈餘（EPS）為0.57元。

永豐金表示，旗下主要子公司永豐銀行5月稅後盈餘12.59億元，前五月稅後盈餘60.34億元，年增率達23.8％。永豐金證券5月則為稅後淨損1.36億元，主要受到資本市場波動加劇影響，不過，累計前五月稅後盈餘為7.43億元。

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