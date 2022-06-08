五月天瑪莎、邵雅曼、方序中、陳勇志近期攜手策展「小花計畫 2022 – Re：小花盛開的回音」，將在25日起於高雄金馬賓館當代美術館ALIEN ART CENTRE展出。擔任音樂執行總監的瑪莎，出生於高雄，這回展覽移至家鄉舉行，勾起有趣的童年回憶，「如果小花計畫講的是回憶和成長，這次移展高雄對我來說，有種時空交疊的感覺。」

瑪莎每當返鄉舉辦演唱會或進行其他工作時，看到高雄很多地方都充滿回憶，他笑說，小時候最深刻的印象是只要爸媽吵架時，爸爸總會帶他去澄清湖釣魚，「但後來想一想，我爸從來沒買過魚餌，好像只是坐在那邊什麼事都沒做，我當時都在想怎麼都沒釣到魚。」他與太太Vicky婚後育有一對龍鳳胎，他先前也趁演唱會空檔，帶著兒女造訪澄清湖，重溫兒時回憶。

金馬賓館當代美術館執行長邵雅曼同為展覽主要推手之一，她也是高雄人，笑說，「高雄一年大概有290天的晴天，熱情是高雄的印象」。「小花計畫 2022 – Re：小花盛開的回音」展出作品，包含五月天瑪莎、五月天阿信、魏如萱、劉若英、宇宙人、告五人、家家、HUSH、茄子蛋等9組音樂人，聯合11大藝術家跨界合作。