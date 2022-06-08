韓劇《盡情吃 用力愛》找來同是童星出身的呂珍九和文佳煐主演，也是2人繼2009年古裝劇《自鳴鼓》後，相隔13年才又再次合作，文佳煐直呼「竟然都沒變」，呂珍九則表示，透過這次的合作，讓一直鞭策自己向前邁進的他，終於能停下來回味童年，更感性說：「我們從小一直努力到現在，才能像這樣坐在大家面前接受訪問，很想跟彼此說聲『辛苦了』 。」

呂珍九（左）、文佳煐暌違13年再合作，主演《盡情吃 用力愛》熱播中。（Disney+提供）

文佳煐透露自《自鳴鼓》後，不論是在片場或是活動上，都完全沒有再見過面，「時間一下子跳到10多年後，拍攝的過程一直覺得超神奇，相處起來既舒服又激動」。呂珍九被問及相隔13年再度合作的感想時，先表示「想先說聲『辛苦了』 」，接著有感而發地說「演員這個工作沒有太多讓你回頭看的時間，會一直要忙著去想未來的作品、之後要展現什麼樣的模樣給觀眾看，每次拍攝結束就要開始準備下個作品」，這次讓他有機會憶當年，「真的已經很久沒見面了，偶爾在片場會聊到以前發生過的趣事，有這樣一個能夠與和我共享過去的人合作，覺得好新鮮，也有點感動」，認為2人從童星一路走來相當不易，「很想跟她說聲『辛苦了』 ，自己講一講又有點哽咽。」

呂珍九（右）、文佳煐2009年曾一起演出古裝劇《自鳴鼓》。（摘自韓網）

該劇講述呂珍九飾演的「殷繼勳」某天突然感應到另一個人的情緒，並在一家人潮爆滿的餐廳前崩潰痛哭，他決意重新挖掘自己的過去以及妹妹的離奇失蹤事件。他拋下一切，回到自己的家鄉，卻意外愛上一位文佳煐飾演的神祕女子「盧多賢」，談到這次必須挑戰「快速轉換情緒」的演技，呂珍九坦言，演起來的確不容易，甚至在拍攝初期還有點害怕，「不只情緒變化很大，還要在不悲傷的情況下，要突然流淚，在嚴肅的情況下，要突然大笑」，不過因為這也算是《盡情吃 用力愛》這部劇的看點之一，因此他事前就不斷和導演討論該如何呈現，文佳煐也大讚呂珍九的表現很專業，「看到劇本時就很好奇這要怎麼演出來，現場看到珍九的表演，覺得實在太厲害了，不愧是實力派演員」。

呂珍九在《盡情吃 用力愛》中和文佳煐共享感情。（Disney+提供）

文佳煐在《盡情吃 用力愛》中和呂珍九共享感情。（Disney+提供）

至於會不會想和劇中一樣與他人共享感情，呂珍九笑曝自己是個好奇寶寶，非常想知道每個人的想法和情緒，在任何情況下都想與他人共享感情，特別是大家對自己演技的真實評價，至於最想共享的人，他望向鏡頭後方回「經紀人哥哥」，接著爆笑出聲，但並無說明原因。文佳煐則表示雖然自己也會產生好奇，但如果是強行被共享感情好像有點自私，唯一想要共享的只有愛犬，「因為我們無法用語言溝通，真的很想知道牠哪裡不舒服了、現在是否肚子餓、想吃什麼等，相信很多人應該都有同感吧。」

呂珍九在《盡情吃 用力愛》中飾演米其林星級餐廳主廚。（Disney+提供）

文佳煐自曝和《盡情吃 用力愛》中飾演的多賢一樣會吃。（Disney+提供）

這次劇中飾演米其林主廚，呂珍九說本來煮飯就是他的興趣之一，「很喜歡煮飯，也很喜歡享用美食，平時會接受親友們的點單，特別去再去找食材做給大家吃，或許對於飾演『繼勳』這個角色會有點幫助，也希望能夠透過這次的演出再增長一下自己的廚藝」，文佳煐則笑曝自己跟「多賢」一樣都很會吃，至於廚藝，「我自己是覺得很好啦，但身邊的人好像沒特別稱讚過，不過我也只對烘焙有信心，每到節日或是親友生日，我都會親自烤餅乾、麵包、蛋糕給他們吃，來表達心意」 。《盡情吃 用力愛》每周一、二晚間11點在Disney+上線最新一集。