畢書盡（Bii）8日宣布將在7月23日、8月27日分別於台北Legacy、高雄後台Backstage舉辦「我要唱歌給你聽 Live Concert」，同是他結婚當爸後，首度實體開唱，心情期待。演出倒數1個多月，他預告會秀出新的音樂表演，同時為了強化體能備有一套專屬健身菜單，近半年開始接觸、學習泰拳，鍛鍊好體力來備戰演出。

他向來有運動習慣表示，健身不僅幫助自己把日常的壓力釋放掉，更讓他的每場演出都能有良好狀態，目前除了打拳擊，也會做慢跑和重訓，最近還會在工作行程的前一天先賣力運動，隔天一上工會感覺更有活力。

近年受到疫情影響，他接連取消出道十周年演唱會、2度登上小巨蛋計畫，許久沒有和歌迷朋友在實體專場見面，因此這次從千人規模的小舞台出發，他現在不僅是位歌手也是創作者，在歷經生活中的身分轉換以及省思後，將內心深刻的體悟轉化成音樂故事與粉絲分享，並想告訴歌迷們，他還在、還堅持著，也將勇敢面對未知的挑戰。