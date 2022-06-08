姚淳耀在《我願意》飾演邪教教主。（絡思本娛樂製作公司提供）

邪教犯罪影集《我願意》以獨特美學風格和原創故事，吸引中華電信投資，助攻原創台劇躍上國際，該劇去年入選歐洲最大劇集展「法國里爾SERIES MANIA」席捲歐洲，與獲金馬影展青睞，公開放映場場滿座，近期更在韓國釜山國際電視節大放異彩，邪教美學吸引多國目光，積極洽談國際版權，8日趁勢推出前導預告，大膽邀請觀眾加入「幸福慈光動力會」，並宣布今年夏天將於MOD、Hami Video平台獨家首播。

《我願意》由金鐘視帝姚淳耀與炎亞綸（吳庚霖）演出雙男主角，金鐘視后柯淑勤、高慧君、吳奕蓉連袂出演，實力派男星鄒承恩、楊大正，與曾入圍金鐘獎新人獎的新星王渝屏，在夯劇《火神的眼淚》表現大獲好評的謝章穎都加盟演出，田中千繪繼10年前《海角七号》後，再次演出經紀人一角，府則安排炎亞綸（吳庚霖）飾演的藝人演藝生活。

姚淳耀在《我願意》飾演邪教教主，洞悉人們被現實面壓得喘不過氣，害怕寂寞、物欲不滿、關係疏離的痛點，前導預告中，只見他對所有信眾說：「在希格瑪的世界裡，每個人都有屬於自己的希格瑪檔案，裡面會有你的前世今生，與你在這個世界的任務和意義，也包含幸福的歸屬。」他鼓勵信眾重新認識愛，學習如何愛人，他形容該角：「每個人都夢想成為你，又害怕成為你。」更為詮釋教主的狂放，與透過柔軟肢體語言，強化說服信眾力道，特地學習現代舞，如「貓步走入教室」、「手臂及肩背上的肌理，也因汗珠浸潤而線條分明」等，讓身體更加柔軟流暢。

預告更可看見炎亞綸、高慧君看似在團體裡找到心靈寄託，互相扶持夥伴，彷彿人生密碼被窺探淚流滿面，流動許多人生故事。其實，這些信徒在團體外，感受不到愛，認為自己不被身邊人理解，總是單打獨鬥的面對生活，炎亞綸感受角色從巨星淪為街頭發傳單、開小型演唱會等，突破自己的挫折與甜蜜點，直喊：「好爽，很過癮！」

他妙言：「人到最後能幫自己，或不能幫自己，都是自己的選擇。」更因為自己所經歷的挫折與過往，讓他可以坦然面對。高慧君則認為每個人都要學會重視自己而不是活在別人眼光裡，哪怕自己有很多不足，但世界僅有唯一的你，「人生本來就是單打獨鬥，你就必須重視你自己。」