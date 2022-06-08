恩爸控:中央1922花143分才轉送

2歲男童「恩恩」確診後不幸身亡，恩恩爸今（8）日清晨再度發文指出，1922專線橫向聯繫總共花了143分鐘。指揮中心今天下午發布新聞稿表示，1922專線無調度119或防疫計程車等權限；指揮官陳時中也回應，職責不在1922，但未來仍會檢討1922的相關SOP。時事評論員謝寒冰直言，陳時中就是在「推卸責任」！

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診後不幸身亡，家屬盼還原當天真相，恩恩爸今天清晨再度發文指出，1922專線橫向聯繫總共花了143分鐘，認為疾管署應有盡速通報並協助民眾處理的責任。

對此中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿表示，1922專線無調度119或防疫計程車等權限；指揮官陳時中也回應，職責不在1922，但未來仍會檢討1922的相關SOP，可能納入緊急通報、調度等功能。

時事評論員謝寒冰今在中天電視《盧秀芳辣晚報》質疑，當初要求民眾，若是發生與疫情相關的事情時要打1922的，不就是中央疫情指揮中心嗎？每天還打電視廣告！假設1922沒有能力調度防疫計程車或119，到底功能是什麼？是安慰劑嗎？且去年就有人抱怨1922打不進去，經過一年多，完全沒想到要檢討？現在火燒起來，才說要檢討一下？

謝寒冰認為，如果1922沒有某些功能，是不是在電視廣告就應該告訴大家，有緊急事項請直接打119？結果最基本的分流都沒有做到，要大家打1922，結果1922大塞車！？謝寒冰直言，陳時中就是在推卸責任！