確診死亡遺體火化時間引發討論，國民黨團總召曾銘宗直言，世界衛生組織曾提出確診喪葬指引，強調為避免倉促處置染疫死者，死者尊嚴及其傳統、宗教、文化、家屬，應受到尊重保護，包括紐澳、新加坡及加拿大等國也未儘速火化的規定，呼籲衛福部長陳時中應參照各國作法，不要說法反覆、不負責任與賣弄話術。

曾銘宗指出，陳時中對於24小時火化的說法反覆、不負責任，6月1日說規定24小時內要通報非處理屍體，6月5日重申24小時內通報而非火化，6月6日說火化規則沒變過，是公文讓人誤解，6月7日說沒有說24小時內火化是錯的，顯示陳時中處理這件事情沒有溫度、同理心，賣弄話術，未尊重人民人命的尊嚴，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗說，在世界衛生組織（WHO）曾擬定全球確診喪葬指引，強調「應避免倉促處置新冠死者」、「死者之尊嚴及其文化宗教傳統和家人，應始終受到尊重和保護」，求衛福部參照世界衛生組織擬定之確診喪葬指引，並參考紐西蘭、澳洲、加拿大及新加坡的作法，不要反反覆覆，因為這涉及到人命尊嚴、家屬送受難者最後一程，請陳時中多一點溫度。

國民黨立委李德維認為，不希望陳時中的態度是「硬凹」、「凹不過去再來承認」，這樣的說法已經嚴重傷害家屬及國人，這種處理事情的態度，不該是一個政務官所為，希望陳時中好好面對現在的防疫事務，而不要獨斷獨行說詞反覆，這樣傷害所謂政務官的尊嚴和信譽，也不尊重死者和家屬，呼籲相關首長的說法要穩定，不要反反覆覆。

國民黨立委鄭正鈐直言，陳時中反反覆覆的說法，嚴重傷害到民眾對於衛福部和疫情指揮中心的信任，也造成地方政府、殯葬業者及家屬的困擾，要求不要反反覆覆，讓大家無所適從。