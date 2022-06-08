邱琦雯劇中帶著老小逃難躲債。（台視提供）

邱琦雯劇中帶著老小逃難躲債。（台視提供）

台視《美麗人生 女人當家》編劇再度大刀一揮，讓游詩璟和王振復先後領便當。王振復劇中好不容易生意有了起色，卻遭到陳文山飾演的反派「高山」所騙，欠下大筆債務，最後走不出低潮投海自盡。有網友認為，王振復劇中帶著一堆心事投海自盡，老婆邱琦雯若多給老公一點關心，或許結局不會這樣。

邱琦雯認為：「那個年代的女性地位不高，玉琴個性唯唯諾諾，老公若不開口她哪敢問，當然只好自己腦補，若是開口問了，豈不是破壞原本的人物設定。」邱琦雯反問：「有多少現代人也是像這樣，如果另一半有心事不跟妳說，妳又怎麼會知道？如果一直追問、逼問，對方也會不開心，這兩個人相處就不舒服了。」就像劇中，她一直懷疑老公跟好姊妹有不正常關係，又不敢開口問，她本人個性直來直往，受不了整天猜忌，笑說：「如果是我就會直接問！沒辦法和我不信任的人相處。」

邱琦雯在最新劇情中為了躲債，帶著婆婆和三個孩子背著大包小包逃到台北。為了追求真實，導演要求不管大人小孩，都必須提著有重量的行李，花了一整個上午的時間拍攝，邱琦雯表示：「整整五個小時都在做一樣的動作，還要在烈日下用力喊，拍到後來大家都沒力氣，臉上疲累的表情都是真的。」邱琦雯透露自己因此中暑，連飯都吃不下，但因為之後還有戲，必須在現場待著，最後收工回去休息時累到極度厭世，心理不斷質疑：「人生有必要搞到這樣嗎？」邱琦雯說不止演員累，現場工作人員也是用盡全力，她說：「雖然累，但是我們都好期待後製完成的成品，是大家一起的感動。」

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