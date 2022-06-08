來到了6月，一定少不了電商的年中慶大檔！蝦皮購物今年的「618全民年中慶」日前率先暖身開跑，除了基本的全站0元起免運以外，還有指定商店最高享68折、品牌旗艦店下殺1折起等四大優惠，當中免運券已突破230萬領取人次，等如每10位台灣人就有1位已經領券，更特別祭出蝦皮現金宴，天天送萬元現金、618當天再抽百萬現金，今年還請來謝金燕擔任活動大使，本周六（11日）還會快閃現身蝦皮店到店松菸旗艦店，即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，將抽出10名幸運兒能在活動當天現場，領取謝金燕親自發送的紅包。

蝦皮購物「618全民年中慶」將於18日當天0點起推出多項人氣商品1元或1折起下殺；早上10點開搶Switch電力加強版主機，原價9780元，優惠價978元。（石智中攝）

蝦皮購物「618全民年中慶」18日當天凌晨0點開搶伊萊克斯 Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，原價2萬3900元，優惠價1萬9900元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「618全民年中慶」18日當天下午6點開搶Apple Watch S7，原價1萬2900元，優惠價1290元。（蝦皮購物提供）

今年蝦皮購物的「618全民年中慶」就祭出了四大優惠，高達6張免運券、蝦皮商城85折等優惠，消費者記得在618當天凌晨0-2點期間，先搶用前10分鐘限量四大超商及蝦皮店到店0元免運券，加上當天指定整點加碼發送指定店家商城85折券，與店家8折券疊加用，先搶用就限量享此次破天荒推出的最高68折的下殺優惠，而18日前還有天天簽到、並於18日當天下單消費滿618元，即就有機會抽百萬現金，另有領免運玩遊戲，天天抽出1名萬元現金得獎者，天天都有三次免費抽獎機會，每完成付款一筆訂單就多抽一次，多買即有多中獎的機會。

蝦皮購物「618全民年中慶」18日當天晚上10點開搶雅詩蘭黛微分子肌底原生露200ml，原價3850元，優惠價618元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「618全民年中慶」18日當天凌晨0點開搶Ariel衣物芳香顆粒香香豆，原價250元，優惠價1元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「618全民年中慶」18日當天凌晨0點開搶滿意寶寶極上の呵護輕巧褲(M)箱購，原價1467元，優惠價733元。（蝦皮購物提供）

而蝦皮購物每大檔必不能少的定時限量下殺活動，此次就將於618當天再加碼品牌旗艦店下殺1折起、精選商品超便宜1元起瘋搶優惠，像Apple Watch S7、Switch電力加強版主機就下殺1折，還有像伊萊克斯 Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機也玩省4000元，趁優惠買新3C家電最划算，另外還有全新上市的realme GT Neo3系列也將於9日到11日期間，推出買就現省千元等優惠，調好鬧鐘準備好年中血拼一番。