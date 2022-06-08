疫情衝擊導致全香港大部份安老院舍均出現新冠確診個案。勞工及福利局局長羅致光以書面回覆議員提問，指今年初至5月25日期間，全港有52775名院友染疫，當中4996名院友死亡。

根據勞福局提交予立法會的回覆，油尖旺區的院舍染疫比率最高，確診院友達3153名，佔全區院友數目81％；至於葵青區的染疫院友人數則為十八區之冠，有5666人，佔該區總院友人數72％；其次是九龍城區，確診人數達5082人，佔該區院總院友人數75％。

另一方面，九龍城區病逝的院友有560人，為十八區之首，其次為葵青區，有503名院友離世。根據數據所示，其中3區的安老院院友死亡比率高達10％，包括中西區、深水埗區及油尖旺區。

另外，羅致光又指截至6月5日，已為安老院及身障人士院舍為住客注射超過11萬劑疫苗，安老院及身障人士院舍住客的第一劑接種率已達88％，第二劑及第三劑的接種率則分別為71％及20％。