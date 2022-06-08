嘉義市北園國小推動融合學習課程，今在文化局辦聯展，中度智能障礙孩子劉祐辰更親自為大家介紹自己的作品，全程充滿自信。（呂妍庭攝）

嘉義市北園國小推動融合學習課程，今在文化局辦聯展，共展出47幅學生作品、6幅崇她社社員和1幅老師的畫作。（呂妍庭攝）

嘉義市北園國小推動融合學習課程，今在文化局辦聯展。（呂妍庭攝）

嘉義市北園國小推動融合學習課程，今在文化局辦聯展。（呂妍庭攝）

嘉義市北園國小推動融合學習課程，安排特教班學生與國際崇她嘉義社、國高中小一般學生、美術班學生一同進行藝術創作，今並安排在嘉義市文化中心辦成果展，中度智能障礙孩子劉祐辰更親自為大家介紹自己的作品，全程充滿自信，包括市長黃敏惠都肯定他的自信和台風，鼓勵各界一定要來看看孩子精彩的作品。

北園國小吳長頴校長指出，這次展覽主要是由主任蘇念慈帶領「融合藝術教師學習社群」，引導校內10名特教班學生和四、五年級學生，與他校大同國小、嘉義縣新港國中、嘉義高中等校美術班學生一起融合學習創作，並以三好精神進行創意拼貼，希望不同年齡層、不同學習階段的學生都能相互包容，主動協助與關懷弱勢。

今在嘉市文化局共展出47幅學生作品、6幅崇她社社員和1幅老師的畫作，黃敏惠說，北園國小的融合書畫展今年邁入第4屆，在特教老師的用心以及吳長穎校長努力下，讓特教班孩子與普通班孩子融合學習、激盪，這是教育的核心，也要特別感謝家長會及國際崇她嘉義社支持，讓正派善良的力量持續在社會裡成長，鼓勵大家一起來文化局欣賞天使寶貝的畫作，每一幅畫都有著精采的生命故事。

國際崇她嘉義社創會社長簡麗環也說，這世界有很多的不完美，但有善有愛的力量，包容這些不完美，每一位孩子都需要被看見、被肯定，這47幅畫作很不簡單，尤其特殊孩子如何去拼貼構圖，甚至貼到精準位置，都是很不容易的，特別師長們的付出，讓我們看見未來的希望。