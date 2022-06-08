台鋼雄鷹職棒隊8日正式加盟中華職棒聯盟，由中職會長蔡其昌（左2）、台鋼集團會長謝裕民（右2）台鋼雄鷹球團董事長王炯棻（右）及高雄市運動發展局長侯尊堯（左）一同公布球隊的隊徽 。（鄭任南攝）

中職會長蔡其昌（左）與台鋼集團會長謝裕民（右）分別戴上台鋼雄鷹與聯盟的球帽，宣布中職第6隊來了。（鄭任南攝）

中職會長蔡其昌（前左3）與台鋼集團會長謝裕民（前中）帶領台鋼雄鷹職棒隊的經營團隊及另5支球團代表一同合影，慶祝中職第6隊誕生。（鄭任南攝）

台鋼集團會長謝裕民（左）與台鋼雄鷹球團董事長王炯棻（右）特別脫下口罩合影，慶祝加盟中華職棒。（鄭任南攝）

台鋼雄鷹領隊劉東洋（左）宣布前樂天桃猿首席教練林振賢（右）擔任統籌教練，為未來自辦測試會的球員選訓及物色新教練努力。（鄭任南攝）

中職會長蔡其昌（右）手持台鋼雄鷹隊的球帽與台鋼集團會長謝裕民（左）走進會場，搶先向媒體宣布台鋼雄鷹的球帽與隊徽。（鄭任南攝）

台鋼集團會長謝裕民的女兒謝汶芳也以台鋼雄鷹球團董事的身分出席典禮，期盼能為台灣職棒盡一份心力。（鄭任南攝）

在眾多球迷的企盼下，中華職棒8日宣布台鋼雄鷹職棒隊正式加盟中華職棒聯盟，使得中華職棒聯盟在經過14年之後，再度擁有六支職棒隊伍，重現往日中華職棒的榮景。由中職會長蔡其昌與台鋼集團會長謝裕民一同揭曉球隊隊徽，由綠色為底搭配白色帶有羽毛圖案的英文「T」字，兩人在簽約儀式後戴著聯盟與台鋼雄鷹的球帽，正式宣告台鋼雄鷹隊來了！

中職在2008年經過打假球案，球隊由6隊減少到4隊，一直到2021年味全龍職棒隊重組回歸中職，今年終於在中職會長蔡其昌的奔走下找到台鋼雄鷹隊取得第6隊的門票。台灣鋼鐵集團於今年3月正式簽署加盟意向書，4月遞交營運企劃書，4月27日經中職常務理監事會議審查資格通過，中職重回六隊規模，台鋼集團也公布隊名為「台鋼雄鷹」，並選定高雄澄清湖棒球場為主場。

中職會長蔡其昌上任後一直將中職第六隊加盟視為重要任務，在記者會中表示，終於信守諾言將為中職帶來第6支隊伍，同時也感謝台鋼集團的加入讓職棒環境成功邁進一大步，未來除了可以讓球迷感受到在對戰上更多元的組合，還可以照顧更多教練、選手、球團及相關人員，提供更多的就業機會，培養出更多棒球人才，期望中華職棒環境朝向樂觀蓬勃的榮景前進，並呼籲球迷朋友共同維護這個職棒得來不易的環境，多多進場支持職棒。

台鋼集團會長謝裕民表示，能夠在短短三個月的時間就正式加盟中華職棒，首先感謝所有人的幫忙，並謝謝其他五球團的支持才能讓整個加盟過程非常順利。台鋼雄鷹將與高雄市政府攜手將澄清湖球場打造科技、娛樂兼具的台灣棒球樂園，歡迎球迷多多來捧場。 台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，目前總教練人選仍未決定，宣布將由前樂天桃猿首席教練林振賢擔任統籌教練，負責接下來的自辦測試會籌組台鋼第1批球員，未來也會尋找合適的日籍教練來彌補國內教練的不足。