在眾多球迷的企盼下，中華職棒8日宣布台鋼雄鷹職棒隊正式加盟中華職棒聯盟，使得中華職棒聯盟在經過14年之後，再度擁有六支職棒隊伍，重現往日中華職棒的榮景。由中職會長蔡其昌與台鋼集團會長謝裕民一同揭曉球隊隊徽，由綠色為底搭配白色帶有羽毛圖案的英文「T」字，兩人在簽約儀式後戴著聯盟與台鋼雄鷹的球帽，正式宣告台鋼雄鷹隊來了！
中職在2008年經過打假球案，球隊由6隊減少到4隊，一直到2021年味全龍職棒隊重組回歸中職，今年終於在中職會長蔡其昌的奔走下找到台鋼雄鷹隊取得第6隊的門票。台灣鋼鐵集團於今年3月正式簽署加盟意向書，4月遞交營運企劃書，4月27日經中職常務理監事會議審查資格通過，中職重回六隊規模，台鋼集團也公布隊名為「台鋼雄鷹」，並選定高雄澄清湖棒球場為主場。
中職會長蔡其昌上任後一直將中職第六隊加盟視為重要任務，在記者會中表示，終於信守諾言將為中職帶來第6支隊伍，同時也感謝台鋼集團的加入讓職棒環境成功邁進一大步，未來除了可以讓球迷感受到在對戰上更多元的組合，還可以照顧更多教練、選手、球團及相關人員，提供更多的就業機會，培養出更多棒球人才，期望中華職棒環境朝向樂觀蓬勃的榮景前進，並呼籲球迷朋友共同維護這個職棒得來不易的環境，多多進場支持職棒。
台鋼集團會長謝裕民表示，能夠在短短三個月的時間就正式加盟中華職棒，首先感謝所有人的幫忙，並謝謝其他五球團的支持才能讓整個加盟過程非常順利。台鋼雄鷹將與高雄市政府攜手將澄清湖球場打造科技、娛樂兼具的台灣棒球樂園，歡迎球迷多多來捧場。 台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，目前總教練人選仍未決定，宣布將由前樂天桃猿首席教練林振賢擔任統籌教練，負責接下來的自辦測試會籌組台鋼第1批球員，未來也會尋找合適的日籍教練來彌補國內教練的不足。
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