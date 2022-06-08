大、小金門5位尋求連任的鄉鎮長繼5／30一起領表後，再一次傳達「團結」心聲。（李金生攝）

李誠智（右）表示，他們與獲黨中央提名競選連任的楊鎮浯縣長有4年合作經驗，從縣府到鄉鎮地方協力推動發展，可說是已經駕輕就熟。（李金生攝）

5位尋求連任的鄉鎮長相約到縣黨部完成黨內登記，獲得其他也領表參選村里長、鄉鎮代表等黨員同志的祝福。（李金生攝）

大、小金門5位尋求連任的鄉鎮長，今天下午「會師」齊赴國民黨金門縣黨部完成登記，爭取黨部提名和繼續為鄉親服務的機會。這也是他們繼5／30一起領表後，再一次傳達「團結」心聲，聯合造勢行動受到地方矚目。

下一屆大、小金門5鄉鎮長選舉，國民黨內登記至今天截止，完成登記有金城鎮李誠智、金沙鎮吳有家、金寧鄉楊忠俊、陳成泉、金湖鎮陳文顧、黃秀珍和烈嶼鄉洪若珊、洪燕玉等人。

競選連任的金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家和烈嶼鄉長洪若珊等5人，擇定今天下午3點「吉時」再相約到縣黨部完成黨內登記，獲得其他也領表參選村里長、鄉鎮代表等黨員同志的祝福。

李誠智表示，他們與獲黨中央提名競選連任的楊鎮浯縣長有4年合作經驗，從縣府到鄉鎮地方協力推動發展，可說是已經駕輕就熟，今天大家再相約同步完成登記，用意在爭取黨內提名，搭配縣長進行競選活動，爭取繼續為鄉親服務的機會。

縣黨部表示，每個選區情況不盡相同，黨部將擇期邀請完成黨內登記的同志協商，希望先有一個初步的結果後，再提交提名審議委員會討論和決定，最後再報請黨中央核備。