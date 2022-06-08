台鋼雄鷹2022年新人測試會自開放報名起，截至8日中午12點共計457名通過審核並完成報名程序，其中包含23名具職棒資歷的球員，包含去年遭釋出的邱志恆、林晨樺、鄧志偉等人，其中最讓人意外的是已40歲的郭岱琦也出現在名單中。

因應報名人數眾多，原定6月13、15日於高雄市立澄清湖棒球場舉辦之台鋼雄鷹測試會，將加開6月16日，共計3天測試會，讓所有好手大展身手。

台鋼雄鷹測試會共720人報名，最終457人通過審核並完成報名程序，共計192名投手、53名捕手、121名內野手、91名外野手，其中不乏具職棒資歷好手，包括潘韋辰、張凱倫、蔡岱霖、曾家鋐、洪宸宇、邱志恆、林晨樺、張詠漢、方克偉、劉劭威、林聖榮、黃勝雄、鄧志偉、郭岱琦、黃紹熙、方昶詠、董子浩、紀品宏及曾琮萱等。

此次測試會採實戰，除了投打對決，參與選手也須下場守備，另外還結合運動科學進行多項數據檢測，同時加入身體素質等測試，錄取選手將獲台鋼雄鷹球團推薦，即具2022中華職棒年度新人選拔會資格。

今天的加盟記者會上，台鋼雄鷹公布中英文字體及帽徽圖樣設計，帽徽設計概念融合台灣最壯碩猛禽—台鋼雄鷹頭部、羽翼、鷹爪3大外型特點，分別象徵擁有敏銳觀察、絕佳速度及無堅不摧的攻擊等超強戰力，將勇猛與沉穩兼具的王者風範展露無遺，而完整視覺規畫未來將於球團成軍記者會公開。