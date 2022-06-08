歌手李芷婷曾被粉絲誇讚撞臉日劇女神新垣結衣，擁有大票歌迷，近來本土疫情升溫，她也確診了新冠肺炎，透露已把藥物、補品吃好吃滿；不過年僅21歲的她，本以為仗著年輕，就算染疫也可能不會有太嚴重的症狀，但沒想到等真正確診了，痛到睡不著才發現自己低估了病毒。

李芷婷近日確診新冠，在IG限時動態分享她的「確診日記」，在歷經前一晚發燒後，「精神有回來一點，身體感覺還飄飄的，但已經好一些了」，她有點意外自己症狀還蠻明顯：「沒想到我的身體碰上Covid還滿硬的欸...不知為何今天身體特別痛，希望再過一兩天會改善更多...」。

李芷婷染疫後以為輕症像感冒，結果竟然頭痛到幾天睡不著。（圖／取自李芷婷IG限時動態）

李芷婷表示，之前還天真以為，輕症只是普通重感冒而已，或無症狀居多，「但在我身上完全不是這樣，第一天頭痛到睡不著，第二天還是痛，昨天睡還行，早上起來又痛，看來還是得繼續休息了...」，現在身體會那麼不舒服，是她剛得知確診時所沒想到的。

不過她也請大家放心：「還有我已經把補品、藥那些吃好吃滿了，感謝大家傳了很多快速痊癒的方法，我都照做了，現在就等身體自行修復了，我也很急著想趕快好嗚嗚嗚嗚，因為要搬家了快來不及了嗚嗚」，顯然手邊有急務待處理，讓她迫不及待想快點迎來「陰轉陽」的那天。